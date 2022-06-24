Как сообщил Притула, хотя на сбор 500 миллионов гривень была отведена неделя, украинцы собрали 600 миллионов вдвое быстрее.

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула, который в день своего 41-летия открыл сбор средств на масштабный проект "Народный Байрактар" - покупку турецких ударных беспилотники для ВСУ, сообщил, что украинцы за три дня перевыполнили план.

"Притула: украинцы! Надо за 7 дней собрать 500 миллионов на 3 байрактара. Украинцы: 3 дня - 600 млн грн - 4 байрактара!!!!!!!! Я благодарю всех, кто присоединился к проекту "Народный Байрактар"!!! Это действительно был проект, который объединил всех независимо от возраста, пола или вероисповедания! Люблю Вас всех и горжусь, что дышу с Вами одним воздухом! Наша команда пошла готовить вам еще более солидную историю", - написал Притула в Instagram.

На своей странице в Facebook, Притула обнародовал видеообращение, в котором подчеркнул, что украинцы - это синоним фразы "мы можем все".

"Я хочу такого единства украинцев, которое я видел последние три дня вокруг байрактаров, ежедневно во множестве других вопросов, где нам до сих пор не хватает общих знаменателей. И мы будем над этим работать. Это был большой проект. Но будет еще больше", - заверил ведущий и добавил, что вскоре, "смотря видео работы Байрактаров, вы сможете смело сказать: "я тоже приложился к тому, чтобы врагов стало меньше"!"

Отметим, благотворительный фонд Сергея Притулы направит средства на закупку четырех беспилотников для Воздушных сил защитников Украины.

Напомним, 22 июня Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковим объявили о сборе средств на байрактар для ВСУ в течение недели - с 22 по 29 июня.

На реализацию нужно было 500 миллионов гривень (около 17 миллионов долларов). Около 70 миллионов гривен внес в копилку Фонд Притулы.

Только через сутки были собраны деньги на два турецких ударных беспилотника "Байрактар".

Интересно, что раньше во время одного из подкастов 8 апреля Сергея Притулу спросили, какой самый невероятный запрос получал его фонд. И тогда волонтер назвал именно "Байрактар".

"Я не знаю. Ну блин, это надо иметь совершенно отбитые мозги. Пишет человек: "Я волонтер, мы занимаемся подразделением, можете достать "Байрактар", - возмущался Притула.

Напомним, в конце мая в Литве объявили сбор 5 млн евро, чтобы купить "Байрактар" для Украины. Сбор закрыли за 3 дня. Это - первый случай в истории, когда люди собирали деньги, чтобы купить ударный беспилотник для защиты другой страны. Со своей стороны компания BAYKAR сообщила, что Литва получит беспилотник на безвозмездной основе, а собранные средства призвала передать Украине на гуманитарную помощь.

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