Волонтер уверен, что нужные средства удастся собрать за неделю.

Благотворительный фонд украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы начал масштабный сбор средств на три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ.

Об этом он объявил в Facebook в свой день рождения.

"Этот день наступил. Мы покупаем Bayraktar. И я приглашаю вас присоединиться к этому благородному делу. Наш фонд подписывает контракт, согласно которому планируется закупить три Bayraktar и передать их в Воздушные силы ВСУ", – отметил Притула на опубликованном видео.

Волонтер добавил, что всего необходимо собрать свыше 500 миллионов гривень. При этом Притула уверен, что нужные средства удастся собрать за неделю. Первые два миллиона долларов фонд уже аккумулировал, осталось собрать еще $13 миллионов.

Спустя пару часов после старта сбора средств Притула показал видео со своим телефоном, на который постоянно приходят уведомления о поступлении средств:

"Вот так выглядит телефон волонтера, когда он собирает на Bayraktar для Украины. Вы прекрасны! Низкий поклон каждому!".

Как сделать взнос, смотрите на видео.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа.

Беспилотник может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: