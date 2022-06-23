Сбор продлится до 29 июня.

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым за сутки собрали на два турецких ударных беспилотника "Байрактар".

Об этом Притула сообщил в Twitter.

"Друзья, уже сутки продолжается сбор на три "Байрактара". И знаете что? Мы уже собрали 300 миллионов! Украинцы - титаны, низкий поклон каждому. ... Приплюсуем то, что наш фонд выделил на проект, и имеем суммарно 366 000 000 гривен (около 12,5 миллионов долларов - УНИАН). А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два "Байрактара", - подчеркнул он.

Притула призвал украинцев не сбавлять темп, так как цель - собрать 500 миллионов гривен на три ударных беспилотника.

Внести свою лепту может каждый - как в Украине, так и за границей. Реквизиты Фонда Сергея Притулы доступны по ссылке.

Как писал УНИАН, в среду, 22 июня, Притуле исполнился 41 год. К своему дню рождения он открыл сбор средств на масштабный проект "Народный Байрактар". В течение недели (с 22 по 29 июня) он будет собирать средства на три БПЛА для ВСУ.

На реализацию нужно 500 миллионов гривен (около 17 миллионов долларов). Около 70 миллионов гривен внес в копилку Фонд Сергея Притулы.

За первые 12 часов проекту "Народный Байрактар" удалось привлечь 156 млн гривен.

Интересно, что во время одного из подкастов за 8 апреля Сергея Притулу спросили, какой самый невероятный запрос получал его фонд. И тогда волонтер назвал именно "Байрактар".

"Я не знаю. Ну блин, это надо иметь совершенно отбитые мозги. Пишет человек: "Я волонтер, Мы занимаемся подразделением, можете достать "Байрактар", - возмущался Притула.

Вас также могут заинтересовать новости: