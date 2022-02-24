Из-за этого на дороге образовалась пробка в несколько километров.

На въезде в Киев с северного направления правоохранители проверяют все без исключения транспортные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с введением военного положения правоохранители проверяют весь без исключения транспорт, который движется по трассе Киев-Овруч в сторону столицы.

Каждый автомобиль, автобус, грузовик проверяются на содержание груза. Также проверяются документы у водителей транспортных средств, поэтому в сторону столицы образовалась огромная пробка на несколько километров.

Следует также отметить, что большое количество автомобилей покидает столицу в северном направлении. Нельзя сказать, что дорога встала или остановилась, однако поток автомобилей идет непрерывно и на малой скорости.

Также на всех АЗС как в столице, так и за ее пределами, наблюдаются большие очереди на АЗС.

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