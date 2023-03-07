Во время перерывов российские захватчики заставляют детей учить и петь русский гимн.

Во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области российские захватчики заставляют детей и их родителей оставаться после уроков, чтобы изучать российскую конституцию и историю. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В населенном пункте Стрелковое Генического района временно занятой территории Херсонской области, в местных учреждениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать Конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также вражескую историю и литературу", – говорится в сводке Генштаба.

Кроме того, во время перерывов оккупанты заставляют детей учить и петь российский гимн.

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Ситуация на Херсонщине

6 марта 2023 года стало известно, что на Херсонщине уничтожили вражескую ДРГ. Оккупанты передвигались на трех моторных лодках. Вражеских диверсантов заметили возле Большого Потемкинского острова.

Кроме того, после освобождения правобережья Херсонской области оккупационные войска продолжают обстреливать деоккупированные земли с левого берега Днепра. На днях россияне ударили по селу Понятовка, в результате чего погибли три человека.

Враг продолжает терроризировать местное население на оккупированных территориях области. Известно, что в одном из сел на Херсонщине в неизвестном направлении вывезли около 200 человек, а в их дома заселили оккупантов.

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