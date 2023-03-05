Российские войска совершили тяжкое военное преступление в одном из сел на Херсонщине.

Российские оккупанты обстреляли село Понятовка в Херсонской области. Погибли три человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Произошел минометный обстрел села Понятовка Херсонской области. Попадание в частный жилой дом. Погибли 3 человека", – написал он в Телеграм. Ермак уточнил, что погибли женщина и двое детей.

В Херсонской ОВА добавили, что удар не был случайностью. "Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди", – говорится в сообщении.

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Война в Украине – текущая обстановка

На сегодняшний день общие потери российской армии с начала вторжения в Украину составили более 153 тысяч человек. Также россияне потеряли более 3400 танков и множество другой боевой техники.

На фоне столь ужасающих потерь в российской армии ощущается острый дефицит вооружений. Британская разведка констатирует, что россияне начали ходить в пешие пехотные атаки почти без поддержки артиллерии.

Порой, впрочем, даже у российских оккупантов просыпается инстинкт самосохранения и они отказываются участвовать в "мясных штурмах". Такой бунт недавно произошел под Угледаром.