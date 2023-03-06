Оккупанты на трех моторных лодках были замечены в районе Большого Потемкинского острова.

На Херсонщине украинские бойцы уничтожили вражескую ДРГ, которая на трех моторных лодках пыталась пересечь Днепр в районе плавен. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлены 3️ переоборудованные оккупантами гражданские моторные лодки, вместе с ДРГ. 1️8️ рашистов демилитаризованы", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили три российских зенитно-ракетных комплекса, две единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье, два наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

Видео дня

Ситуация на Херсонщине

Российский агрессор систематически обстреливает освобожденные территории на правом берегу Днепра. Накануне в результате удара по жилому дому погибли двое детей и женщина.

Недавно на Херсонщине началась реконструкция разрушенного железобетонного моста на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Это первое капитальное восстановление транспортной инфраструктуры в регионе.

Одновременно на оккупированном левом берегу враг устраивает репрессии против населения. Как сообщили в Генштабе, оккупанты вывезли "на фильтрацию" 200 жителей одного из сел, которые отказались передавать свои земельные участки на баланс местной оккупационной администрации.

Вас также могут заинтересовать новости: