Большинство жителей села отказались передавать свои земельные участки на баланс местной оккупационной администрации.

Оккупанты вывезли в неизвестном направлении около 200 жителей одного из сел на Херсонщине, а в их дома поселяют российских наемников. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что российские захватчики продолжают грабить население на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, с начала февраля россияне начали активно отбирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

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"Представители так называемых оккупационных властей оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации", – сказано в сводке.

По данным Генштаба, по состоянию на 1 марта около 200 человек из этого села вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их домах расквартируют российских оккупантов.

Война в Украине – текущая ситуация

За прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников. Также украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по оккупантам.

Бахмут остается самым горячим участком фронта. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в этой битве российские войска несут в семь раз больше потерь, чем украинские.

Между тем в Мариуполе, находящемся глубоко в тылу оккупантов, россияне начали устанавливать дополнительные блокпосты и роют окопы. По мнению советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты готовятся к обороне в ожидании грядущего контрнаступления ВСУ.

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