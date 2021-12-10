На сайте также есть ключевая информация о домашнем насилии, в частности относительно алгоритма противодействия.

Отныне в Украине известить о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола можно онлайн.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. 9 декабря в Украине презентовали сайт правительственной "горячей линии" 1547 - 1547.ukc.gov.ua, разработанный по инициативе Стефанишиной.

"Благодаря работе сайта, пострадавшие от домашнего насилия смогут в режиме онлайн подать анонимную жалобу о правонарушении, вкратце сформировать информацию о правонарушениях для правоохранительных органов, а также отследить действующий статус и ход рассмотрения обращения по номеру сообщения в личном кабинете", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте можно получить ключевую информацию о домашнем насилии, в частности относительно алгоритма противодействия. Также доступна интерактивная карта, которая позволяет получить информацию о количестве обращений, переданных органам исполнительной власти, и количестве предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.

Читайте такжеВ Украине запретили сексизм и гендерные стереотипы в рекламеКроме того, собственно правительственная "горячая линия" 1547 работает круглосуточно. На нее можно сообщить о случаях торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола и в отношении детей или об угрозе совершения такого насилия. На "горячей линии" предоставляются бесплатные конфиденциальные информационные, психологические и юридические консультации.

Как сообщал УНИАН, около 4% опрошенных украинцев стали жертвами изнасилования в детстве, а 23% - пострадали от сексуального насилия и домогательств.

По данным правоохранителей, с начала 2021 года в Национальную полицию Украины поступило более 267 тысяч заявлений о домашнем насилии, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова