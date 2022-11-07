У собаки пока нет одной лапы, но он, несмотря на это, очень активен.

Спасение Мухтара. Это история о псе из Мощуна - это село, где были одни из самых ожесточенных боев за Киев. Мухтар с хозяином попал под обстрел. Кантуженого мужчину вывезли военные, а собака где-то делся.

Как говорится в сюжете ТСН, с осколками в теле, волоча лапу, - таким его увидели после деоккупации села. Спасали мухтара из Мощуна аж в Харькове.

Хозяин Мухтара вместе с соседом во время оккупации Мощуна прятались в подвале. Потом они пытались уехать, там сначала был "прилет" в авто, а потом - в дом. Украинские солдаты, спасая гражданских, сначала вели их лесом. Раненого и контуженного мужчину таки доставили в Киев. А Мухтар остался в Мощуне.

Видео дня

Уже когда российские военные бежали с Киевщины, а местным разрешили возвращаться домой, Оксана начала спасать животных в Мощуне.

"С Мухтаром была такая ситуация, что у нас не было врача, который бы смог ему сделать операцию правильно, поэтому мы были вынуждены отправить его в Харьков", - рассказывает женщина.

Там животное прооперировали, из тела Мухтара повытягивали обломки снарядов, пришлось полностью ампутировать лапу. Волонтеры хотели найти ему нового хозяина, ведь его предыдущий умер - не выдержало сердце. Однако пес очень скучал - его привезли обратно в Мощун. Тут его забрала к себе местная женщина.

История спасения животных из Харькова

Ранее харьковская семья Кудрявцевых вывезла из-под обстрелов с Северной Салтовки не только собственных домашних любимцев, но и тех, кого раньше оставили хозяева, или выбросили из ветеринарных клиник.

На Кировоградщину, где беглецам предоставили приют, они приехали только в домашних тапочках, потому что спасали самое ценное - жизнь четвероногих и крылатых.

Семья вывезла в легковом авто 50 животных - это и собаки, и кролики, и морские свинки, и попугаи, и шиншиллы и др. А четыре мешка корма были привязаны скотчем к крыше авто.

Вас также могут заинтересовать новости: