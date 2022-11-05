Семья пережила настоящий ад в Харькове под обстрелами, но не потеряла человечности.

Харьковская семья Кудрявцевых вывезла из-под обстрелов на Северной Салтовке не только собственных домашних любимцев, но и тех, кого раньше бросили хозяева, или выбросили из ветеринарных клиник.

Как говорится в сюжете ТСН, на Кировоградщину, где беглецам предоставили приют, они приехали только в домашних тапочках, потому что спасали самое ценное - жизнь четвероногих и крылатых.

Как вся эта компания уместилась в маленькой машине - до сих пор не понимают ни сами переселенцы, ни те, кто их встречал на мирной территории.

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До войны супруги имели 5 собак, но соседи убегали от взрывов и оставляли своих любимцев. Поэтому когда семья уезжала, она вывозила 50 животных - это и собаки, и кролики, и морские свинки и попугаи и шиншиллы и др. А четыре мешка корма были привязаны скотчем к крыше авто.

Женщина рассказывает, что после длительного пребывания в Харькове под обстрелами животные на удивление спокойно вели себя в автомобиле. Ехали аж 400 километров. Местные волонтеры на Кировоградщине, которые согласились разместить семью, были поражены увиденным, они не могли понять, как все поместились в машине.

Немало животных разобрали местные жители, другие до сих пор ждут новых хозяев.

Спасение обгоревшего кота на Киевщине

В апреле соцсети во всем мире облетели жуткий снимок травмированного кота из Киевской области. Волонтеры сообщали, что у животного обгорели ушки и усы, была повреждена лапка.

Сообщается, что котик уже в безопасности в ветеринарной клинике, и теперь он имеет шанс на счастливую кошачью жизнь.

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