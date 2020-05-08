Во Львове монахиня рассказывает студентам-медикам о греховности контрацепции и абортов

Курс основан на учебнике монахини, который рекомендован Министерством здравоохранения.

Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого монахиня читает студентам курс лекций, где рассказывает, что контрацепция, аборты после изнасилования и добрачные половые отношения - это страшные грехи.

Об этом сообщила журналистка Анна Чабарай, которая опубликовала тесты по этому предмету на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте также"Священники, которые не придерживаются действующего законодательства, не соблюдают этим и заповедей Божиих. Грех подвергать опасности себя и ближних"

"Не совсем понимаю, почему студенты-медики должны изучать постулаты Библии о трансцендентном пути, который ведет за пределы настоящей земной жизни. И почему корнем постабортного синдрома является нарушение Божьих заповедей" – женщин других религий или атеисток постабортный синдром не затрагивает? Чтобы вылечиться, надо каяться - этакий лайфхак, на бессовестных циников не действует", - написала она.

Такие лекции будущим медикам читает монахиня УГКЦ Галина Терешкевич (сестра Диогена). Курс основан на ее учебнике "Биоэтика в системе здравоохранения и медицинского образования", который рекомендован Министерством здравоохранения.

В частности, там освещаются такие темы, как алкоголизм, СПИД, однополые отношения, трансплантация органов, аборты и контрацепция. Монахиня считает все это грехами.

Курс лекций женщина ведет студентам уже 20 лет.

В конце курса студенты должны написать тесты, где правильными вариантами ответов является мнение монахинь, относительно тех или иных вещей.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине священника греко-католической церкви лишили сана за разглашение исповеди.