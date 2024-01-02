Полицейские относятся к категории, которой предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время общей мобилизации.

Поскольку мобилизация в Украине продолжается и принимаются новые правила и законы о призыве на военную службу, юрист Евгений Довбак рассказал, могут ли мобилизовать полицейского.

По его словам, сейчас мобилизации не подлежат следующие категории лиц:

лица, забронированные учреждениями, органами государственной власти (что подтверждается соответствующими справками);

лица с инвалидностью или непригодные к военной службе (подтверждается справкой и заключением ВВК);

родители, мужчины и женщины, которые содержат 3 и более детей младше 18 лет;

мужчина или женщина, самостоятельно воспитывающие одного ребенка.

Довбак утверждает, что согласно украинскому законодательству, полицейские относятся к категории, которой предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время общей мобилизации. Потому полицейские воюют на фронте в исключительно в добровольном порядке.

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Мобилизация полицейских - детали

Идея мобилизовать на фронт 100 тысяч полицейских является "странной" и не реализуемой. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских, и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Странно, когда об этом заявляют не "диванные эксперты", а люди, которые работают в государственной системе и не знают элементарных цифр", - сказал он.

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