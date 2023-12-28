Глава Нацполиции удивлен, что авторы идеи даже не в курсе, сколько в Украине полицейских.

Идея мобилизовать на фронт 100 тысяч полицейских является "странной" и не реализуемой. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Украинским новостям".

"Некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских, и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Странно, когда об этом заявляют не "диванные эксперты", а люди, которые работают в государственной системе и не знают элементарных цифр", — сказал он.

По словам Выговского, 300 тысяч было во времена "милиции", а сегодня штатная численность Национальной полиции составляет 120 тысяч человек. Но даже этого количества нет по факту – в системе не закрыты около 17,5 тысяч вакансий. То есть фактически сейчас в полиции служат всего около 100 тысяч человек, из которых около 20 тысяч женщин.

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Выговский отмечает, что полиция и так уже плотно задействована в обороне страны. Несколько тысяч человек воюют непосредственно на фронте в подразделении "Лють", но есть и другие задачи.

"Аэроподдержка (эвакуация раненых воинов и жертв, доставка донорских материалов и врачей), сопровождение гуманитарных грузов и эвакуационных колонн из опасных зон. Это касается функций сдерживания вооруженной агрессии. Затем у нас есть функция документирования военных преступлений. Национальная полиция расследует сегодня более 105 тыс. подобных преступлений. (...) После каждого прилета наши работники выезжают, документируют, вытаскивают людей из-под завалов, помогают максимально", – говорит глава Нацполиции.

При этом Выговский подчеркнул, что все полицейские, которые желали отправиться непосредственно на фронт и защищать страну на передовой, получили такую возможность.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Кабмин внес в Раду новый законопроект об усилении мобилизации, который вызвал широкий резонанс в украинском обществе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект содержит нормы, которые противоречат Конституции. В частности ему не понравилась идея блокировать активы граждан без санкции суда.

Спикер Командования Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо отметил, что законопроект еще будут дорабатывать, а пока мобилизационный процесс идет по старым правилам.

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