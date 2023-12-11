Евгений Дикий отметил, что эти украинцы имеют базовые навыки для бойца.

В Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей.

По словам военного аналитика и бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, правопорядок охраняют слишком много людей и все они проходили физическую подготовку, медкомиссию и имеют базовые навыки владения оружием.

"Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра у нас были бы проблемы, чтобы выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч - это много. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт", – отметил ветеран АТО в интервью ТСН.

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При этом он указал, чтобы решить этот вопрос, нужно лишь уменьшить правоохранительным ведомствам квоту на бронирование.

"Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но на самом деле кроме них еще есть ДБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня. Это те структуры, где все работники по определению проходят физподготовку, медкомиссию, обладают хотя бы базовыми навыками владения оружием", - объяснил свою позицию Дикий.

Он указал, что 50-100 тысяч человек, которые уже имеют базовый уровень умений мобилизованного, можно абсолютно спокойно и быстро отправить на фронт.

Мобилизация в Украине - последние новости

В ВСУ сообщили, что под мобилизацию подпадают военнообязанные без проблем со здоровьем.

На данном этапе войны с российскими оккупантами Минобороны инициировало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, что позволяет мобилизовать граждан добровольно и в обход ТЦК и СП.

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