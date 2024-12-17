В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, чем обеспечивают новобранцев на время прохождения БОВП / фото 116 отдельная механизированная бригада

На обеспечение каждого рекрута на время прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) выделяют более 180 тысяч гривень. Каждый мобилизованный обязательно получает боевой единый комплект.

Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ. Отмечается, что в боекомплект входят фуражка, панама, шапка, летний и зимний костюмы, носки, нательное белье, ботинки (летние и зимние), перчатки и другие предметы.

"Также предусмотрены защитные очки, шлемы и бронежилеты, налокотники, наколенники, тактические рюкзаки, подсумки и спальные мешки. Все это имущество остается в собственности военнослужащего, за исключением бронежилета и шлема, которые необходимо вернуть", – говорится в сообщении.

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По состоянию на сейчас стоимость обеспечения рекрута на время прохождения БОВП оценивается в 180 804 гривни. Из этой суммы 99 тысяч гривень идет на обмундирование, 75 727 гривень – на обеспечение новобранцев боеприпасами. Еще 5 681 грн направляют на продовольствие.

"Что касается боеприпасов, то учебные центры не имеют никакого дефицита – все полностью обеспечены калибром 7,62 мм в необходимом объеме", – добавили в Сухопутных войсках ВСУ.

Подготовка новобранцев в Украине

Курс БОВП для рекрутов Сухопутных войск был обновлен – он предусматривает расширенную программу огневой подготовки. Если раньше в течение 30 суток курсанты отрабатывали  отрабатывали 20 упражнений по стрельбе из автоматов, то теперь – 31.

Также Также был подготовлен дополнительный курс изучения коллективного вооружения. Рекруты осваивают АГС, РПГ, а также пулеметы РПК, ДШК и Browning M2. Общее количество упражнений с оружием – 45.

Ранее уже бывший командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк сообщал, что с 1 ноября 2024 года в учебных центрах и центрах подготовки увеличилась продолжительность курса БОВП – 45 дней вместо 30.

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