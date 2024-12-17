Все выданное имущество остается в собственности военнослужащего, за исключением бронежилета и шлема – их необходимо вернуть.

На обеспечение каждого рекрута на время прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) выделяют более 180 тысяч гривень. Каждый мобилизованный обязательно получает боевой единый комплект.

Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ. Отмечается, что в боекомплект входят фуражка, панама, шапка, летний и зимний костюмы, носки, нательное белье, ботинки (летние и зимние), перчатки и другие предметы.

"Также предусмотрены защитные очки, шлемы и бронежилеты, налокотники, наколенники, тактические рюкзаки, подсумки и спальные мешки. Все это имущество остается в собственности военнослужащего, за исключением бронежилета и шлема, которые необходимо вернуть", – говорится в сообщении.

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По состоянию на сейчас стоимость обеспечения рекрута на время прохождения БОВП оценивается в 180 804 гривни. Из этой суммы 99 тысяч гривень идет на обмундирование, 75 727 гривень – на обеспечение новобранцев боеприпасами. Еще 5 681 грн направляют на продовольствие.

"Что касается боеприпасов, то учебные центры не имеют никакого дефицита – все полностью обеспечены калибром 7,62 мм в необходимом объеме", – добавили в Сухопутных войсках ВСУ.

Подготовка новобранцев в Украине

Курс БОВП для рекрутов Сухопутных войск был обновлен – он предусматривает расширенную программу огневой подготовки. Если раньше в течение 30 суток курсанты отрабатывали отрабатывали 20 упражнений по стрельбе из автоматов, то теперь – 31.

Также Также был подготовлен дополнительный курс изучения коллективного вооружения. Рекруты осваивают АГС, РПГ, а также пулеметы РПК, ДШК и Browning M2. Общее количество упражнений с оружием – 45.

Ранее уже бывший командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк сообщал, что с 1 ноября 2024 года в учебных центрах и центрах подготовки увеличилась продолжительность курса БОВП – 45 дней вместо 30.

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