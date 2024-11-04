Сообщили, что разворачивают все возможности для полигонной подготовки и с января начинается подготовка инструкторов.

Третьекурсники в высших учебных заведениях с 2025 года будут проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии Новини.LIVE. Он напомнил, что приняты изменения в законодательство, которые обязывают в 2025 году ввести базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования:

"Очевидно речь не идет о первокурсниках, потому что в основном это 17-летние. Наиболее вероятно, что речь идет о 3 курсе, потому что это уже совершеннолетние ребята".

При этом подчеркнул, что это абсолютно не связано с мобилизацией, потому что мобилизационный возраст с 25 лет.

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"Просто человек, который заканчивает высшее образование должен уметь вести себя с оружием, должен знать где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться и оказывать первую медицинскую помощь", - сказал заместитель министра образования.

Винницкий отмечает, что это продолжение тех инициатив, которые сейчас Министерство образования ввело по переформатированию защиты Украины как предмета в старшей школе и соответственно изменения будут введены в высшем образовании. По его словам, третьекурсники в высших учебных заведениях с 2025 года будут проходить базовую общевойсковую подготовку.

Он отметил, что сейчас разворачивают все возможности для полигонной подготовки и с января месяца начнется подготовка инструкторов для аудиторной части.

БОВП для студентов - что известно

Как сообщал УНИАН, в соответствии с правительственным постановлением от 21 июня 2024 года "Об утверждении Порядка проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских" предусмотрено, что базовую военную подготовку должны проходить все мужчины, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отмечал, что экспериментальная концепция базовой военной подготовки (БВВП) для студентов вузов, которая сейчас обсуждается, предусматривает часть аудиторную и часть полигонную. Он не исключал, что полигонная часть может состояться уже весной 2025 года.

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