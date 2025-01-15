Согласно закону, женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете юношей, которым исполняется 17 лет, сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Законом определено, что учет предусматривает внесение сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов. Сделать это можно как с помощью электронного кабинета, так и во время личного визита в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, законом предусмотрено прохождение медицинского осмотра перед общей военной подготовкой.

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Также до 1 марта 2025 года продлена "льгота" для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть (СОЧ), но добровольно вернулся. Таких военных разрешено до 1 марта поставить на учет, не позднее 72 часов продлить им военную службу, действие контракта, а также возобновить выплаты и продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения.

Еще, согласно закону, женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада Украины проголосовала за закон под регистрационным номером 12076 "Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета во время подготовки призывников. За его принятие проголосовали 298 нардепов. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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