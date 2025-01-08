Тех, кто этого не сделает, ждет административная ответственность.

В Украине молодые парни, которым исполнится 17 лет, должны встать на воинский учет, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как объяснил заместитель начальника отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой, эта процедура не касается мобилизационных мер, передает "Суспільне".

Уточняется, что 17-летних парней принимают на учет каждый год в январе-марте.

"Также ежегодно списки граждан Украины, подлежащих взятию на воинский учет призывников, в районные (городские) ТЦК и СП должны представлять органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности", - сказал представитель ТЦК.

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По словам Дмитрия Сухого, делается это для того, чтобы определить степень годности к военной службе, установить образовательный уровень полученной специальности или профессии, физической подготовки, изучения личных качеств юношей.

При этом указывается, что до исполнения 18 лет тех, кто не станет на учет, ждет административная ответственность - штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривень.

Мобилизация забронированных - что сообщалось

Напомним, на днях народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК могут мобилизовать забронированных работников критически важных предприятий, и что демобилизировать их после этого будет невозможно.

"Предприятие теряет критически важного работника. А система бронирования - доверие от предприятий, которые в рамках законодательства бронируют критически важных работников", - отмечал он.

Позже данную информацию опровергла помощник начальника центра по правовой работе, начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко. По ее словам, она не соответствует действительности.

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