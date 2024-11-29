Тимочко подчеркнул, что базовая военная подготовка не относится к мобилизации.

Уже в следующем году все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Киев24".

По его словам, сперва базовую военную подготовку пройдут студенты.

"Чтобы граждан от 18 до 25 лет подготавливать или давать им базовую или профессиональную подготовку - вот это обязательно надо делать. Это то, что начнется с 1 января, когда, в первую очередь студенты, а затем и все мужское население от 18 до 25 лет пройдет базовую и профессиональную подготовку", - сказал Тимочко.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что базовая военная подготовка не относится к мобилизации. Он отметил, что этот процесс обучит людей навыкам владения оружием, а также поможет выбрать специальность, если их позже мобилизуют.

"Чтобы знать, чем живет и дышит армия, чтобы многие страхи пропали и параллельно иметь подготовленное население. Это будет правильный подход", - добавил Тимочко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее народный депутат Юлия Яцык рассказала, над какими изменениями в мобилизации работает Верховная Рада Украины. Она отметила, что мужчины в возрасте от 55 до 60 лет ограниченно могут признаваться годными к военной службе.

Кроме того, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат Федор Вениславский поделился, какой должна быть зарплата для получения "брони". Он напомнил о недавнем изменении правил бронирования работников критически важных предприятий и учреждений.

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