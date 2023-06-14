Узнавайте, какие документы нужно собрать, чтобы не доказывать этот факт в суде.

Адвокат Роман Симутин объяснил, как подтвердить постоянный уход для отсрочки от мобилизации. В своем YouTube-канале он рассказал, какие документы необходимо собрать.

Самый главный документ, без которого невозможно двигаться и что-то подтверждать, - это справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) - форма 80-4/0, в которой отмечается, что человек нуждается в постоянном уходе.

"Если, например, это жена или муж, ваши родители или жены, то подтверждение факта постоянного ухода не требуется", - говорит Симутин.

Адвокат пояснил, если вы осуществляете уход за родственником, тогда в первую очередь следует составить акт об установлении факта постоянного ухода именно вами и по адресу проживания родственника. Составляет его социальная служба.

Дополнительным доказательством является акт местного депутата об установлении фактического проживания с родственником по его адресу, если вы зарегистрированы по разным адресам, но проживаете вместе.

"Это не прямо, но подтверждает факт постоянного проживания, что в совокупности с актом об установлении факта постоянного ухода добавляет легитимности и доказывает то, что именно вы осуществляете уход", - подчеркивает юрист.

Симутин подытожил, что этих документов достаточно для подтверждения факта постоянного ухода. Поэтому не нужно идти в суд, чтобы в судебном порядке это доказывать.

Мобилизация в Украине и отсрочка

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчины в возрасте 18-60 лет должны быть призваны на военную службу. Но есть исключения для некоторых категорий из-за их состояния здоровья, вида деятельности или семейных обстоятельств.

Юрист Мария Звягинцева объясняла, что повестки в Украине могут вручать и военнообязанным, которые уже имеют отсрочку, и людям с инвалидностью. Им следует прийти в указанное время в военкомат и предоставить документы, подтверждающие, что они имеют отсрочку, бронирование или являются человеком с инвалидностью.

Также ранее адвокат Ростислав Кравец рассказал, что делать, если у вас есть отсрочка от мобилизации, есть соответствующие основания, однако вам все равно выдают повестку, требуют прийти на ВВК и мобилизоваться.

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