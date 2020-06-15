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Под Офисом президента митингуют сотни инвесторов "Укрбуда" (видео)

13:29, 15 июня 2020
Общество
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Читайте такжеВ Киеве возле Кабмина полиция задержала 8 человек за попытку помешать проведению акцииОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что завершить строительство готов «Киевгорстрой» - все 23 жилых комплекса. Разговоры об этом ведутся давно, но на баланс «Киевгорстроя» переданы лишь 5 домов.

Митингующие требуют от президента Зеленского вмешаться: создать рабочую группу и разблокировать процесс

Ранее УНИАН писал, что на днях в Киеве митинговали вкладчики банка «Аркада», требуя возобновить строительство жилых комплексов.

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