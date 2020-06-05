Протестующие вкладчики банка "Аркады" перекрыли Крещатик: центр столицы сковали пробки (фото, видео)

Люди вложили деньги в строительство жилых комплексов, но так и не дождались квартир.

На столичном Крещатике возле здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) протестуют вкладчики банка «Аркада», требуя возобновить строительство жилых комплексов. Участники акции частично перекрыли центральную улицу Киева.

Видео происходящего у стен администрации опубликовал народный депутат Антон Поляков в Telegram-канале.

«Как и обманутых вкладчиков Укрбуда, президент и правительство их не слышат, вынуждая защищать свои права, выходя на митинги», – указал в подписи к видео нардеп.

Как говорится в сюжете ТСН, люди, вложившие деньги в строительство квартир, митингуют с автомобильными клаксонами и сковородками, пока представители банка «Аркада» находятся на совещании в КГГА.

Согласно данным Google maps, перекрытие движения протестующими спровоцировало пробки в центре Киева.

Ранее УНИАН писал, что инвесторы банка не первый раз вышли на митинг. До этого они устраивали акцию протеста 29 мая.

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