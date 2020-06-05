цей матеріал доступний українською

Протестующие вкладчики банка "Аркады" перекрыли Крещатик: центр столицы сковали пробки (фото, видео)

14:28, 05 июня 2020
Общество
140 0
Протест вкладчиков "Аркады" / фото ubr.ua

На столичном Крещатике возле здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) протестуют вкладчики банка «Аркада», требуя возобновить строительство жилых комплексов. Участники акции частично перекрыли центральную улицу Киева.

Видео происходящего у стен администрации опубликовал народный депутат Антон Поляков в Telegram-канале.

«Как и обманутых вкладчиков Укрбуда, президент и правительство их не слышат, вынуждая защищать свои права, выходя на митинги», – указал в подписи к видео нардеп.

Протест вкладчиков "Аркады" / фото ubr.ua

Как говорится в сюжете ТСН, люди, вложившие деньги в строительство квартир, митингуют с автомобильными клаксонами и сковородками, пока представители банка «Аркада» находятся на совещании в КГГА.

Согласно данным Google maps, перекрытие движения протестующими спровоцировало пробки в центре Киева.

Пробки в центре Киева / google.com.ua/maps
Пробки в центре Киева / google.com.ua/maps

Ранее УНИАН писал, что инвесторы банка не первый раз вышли на митинг. До этого они устраивали акцию протеста 29 мая.  

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter