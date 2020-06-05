Протестующие вкладчики банка "Аркады" перекрыли Крещатик: центр столицы сковали пробки (фото, видео)
На столичном Крещатике возле здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) протестуют вкладчики банка «Аркада», требуя возобновить строительство жилых комплексов. Участники акции частично перекрыли центральную улицу Киева.
Видео происходящего у стен администрации опубликовал народный депутат Антон Поляков в Telegram-канале.
«Как и обманутых вкладчиков Укрбуда, президент и правительство их не слышат, вынуждая защищать свои права, выходя на митинги», – указал в подписи к видео нардеп.
Как говорится в сюжете ТСН, люди, вложившие деньги в строительство квартир, митингуют с автомобильными клаксонами и сковородками, пока представители банка «Аркада» находятся на совещании в КГГА.
Согласно данным Google maps, перекрытие движения протестующими спровоцировало пробки в центре Киева.
Ранее УНИАН писал, что инвесторы банка не первый раз вышли на митинг. До этого они устраивали акцию протеста 29 мая.
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