Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон, в частности по состоянию на 25 апреля в «красной» зоне остаются Киев и 10 областей.
Об этом свидетельствует обновленный список карантинных зон, обнародованный на сайте министерства.
Кроме Киева, в «красной» зоне остаются Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
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В «оранжевой» зоне - 9 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.
В «желтой» зоне - 5 областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая.
В «зеленую» зону пока не вошла ни одна из областей.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 7 тыс. 930 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболел 2 млн 025 тыс. 271 человек, выздоровели - 1 млн 572 тыс. 528, умерли - 42 тыс. 323.
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