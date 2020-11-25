Официальная версия следствия основывается на том, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого летом 2014 года был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.

Окружной суд Гааги отклонил просьбу защитников одного из подозреваемых в сбитии малайзийского «Боинга» рейса MH17 Олега Пулатова расследовать альтернативные сценарии катастрофы самолета.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, судьи на слушаниях по делу четырех подозреваемых по сбитию самолета рейса MH17 отклонили ходатайство адвокатов стороны защиты, которые просили предоставить больше времени для расследования альтернативных сценариев катастрофы самолета на востоке Украины.

Официальная версия

Официальная версия расследования основывается на том, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из зенитно-ракетной установки "Бук", принадлежавшей российской армии, которая через российско-украинскую границу попала на территорию восточной Украины, которая не контролировалась украинским правительством, а была под контролем пророссийских боевиков.

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Власти Нидерландов считают Москву виновной в сбитии пассажирского самолета.

Россия всегда отвергала свою причастность и продвигала ряд альтернативных теорий причины падения самолета. Эти альтернативные теории следствие отклонило, поскольку они не подкреплялись доказательствами.

Судья Хендрик Стейнгаюс сказал, что сторона защиты не представила четкого альтернативного сценария, который нужно расследовать. Как заявил судья, свидетели, сообщавшие, что видели зенитно-ракетную установку 17 июля 2014 года, должны снова быть допрошены.

Стейнгаюс также решил, что необходимо снова попытаться получить возможность поговорить с командующим 53-й российской зенитно-ракетной бригадой, которая следствием была определена причастной к транспортировке ЗРК "Бук".

Трагедия рейса MH17: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гіркін (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы МН17 "лишены смысла", поскольку от России добивают "признание вины и получение компенсаций для родственников погибших".

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Автор: Виталий Саенко