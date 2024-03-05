По его словам, украинским военным готовы платить немалые средства для того, чтобы они участвовали в боевых действиях в других странах.

Ветеран ВСУ, адвокат Маси Найем заявил, что уже сейчас украинских военных начали перекупать иностранцы и предлагать им деньги за выполнение миссии в другой стране. По его словам, после окончания войны неизвестно, останутся ли наши ветераны в стране при таких условиях.

"Моему оперативному сержанту предлагали 10 тысяч долларов за миссию в другой стране. Я очень благодарен ему, что он ценностный, но это, я думаю, редкость. Однако сейчас эти люди, которые непосредственно на линии фронта, когда демобилизуются, они переедут. И это риторический вопрос, переедет ли он в другую страну за своей женой или останется здесь? Что ему государство дало как бывшему военному, нынешнему ветерану? Времени мало. Пока мы пишем закон, который предусматривает написать другой закон о том, чтобы написать еще закон, у нас нет этого времени", - сказал он в интервью LB.ua.

Найем подчеркнул, что в Украине нет четкой информации, что именно необходимо для ветерана. Он считает, что большинству военных не нужны льготы, которые предоставляет государство. По его словам, задачей государства должно быть возвращение военного к жизни, где он сможет самостоятельно зарабатывать деньги.

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"Еще раз вспоминаю о квартире. Если каждого ветерана спросить, хочешь ли ты квартиру, конечно, мы хотим квартиру. Правда, я хочу. Я не имею своей квартиры... Но самое важное - дать все, чтобы они стали равными с гражданскими... Единственная задача государства - вернуть военного в ситуацию, когда он может зарабатывать деньги сам на себя. Потому что если нет, то он бремя для государства", - пояснил адвокат.

Военный также утверждает, что создать новую ветеранскую политику невозможно без переосмысления общественного договора. Маси Найем отметил, что сейчас общественный договор - это так, как сейчас живет Украина.

"В 90-х годах какой был общественный договор? Государство ворует у народа, а мы не платим налогов и друг друга не трогаем. Мы так жили с вами. Коломойский так вырос. Порошенко так вырос. Пинчук так вырос. Ахметов так вырос. Мы им дали вырасти. Вопрос в том, что социальный договор - это так, как мы сейчас существуем. Ты молодец, если пошел защищать. Если не пошел - ты черт, иди защищай. Когда ты ранен, ты списанный материал. Это видно даже по тому, что Министерство обороны Украины до мая 2023 года раненым платило 800-1000 гривен зарплаты в месяц", - добавил ветеран ВСУ.

Кроме того, по его мнению, в Украине должны решить вопрос "никчёмности" правоохранительной системы, ведь сейчас нет доверия ни к одному правоохранительному органу, вместе с НАБУ и САП.

"Знаете, что произойдет, когда демобилизуется миллион людей и кто-то из правоохранителей зайдет на его бизнес? В этой эскалации будут виноваты те, кто не уволил сейчас правоохранителей. Та же коррупция в Министерстве обороны. Уволили ли кого-то из правоохранителей?" - подчеркнул адвокат.

Также Маси Найем заявил, что украинцы могут потерять государство. Когда у него спросили, стоит ли мобилизовать в ВСУ только мотивированных мужчин, он ответил, что нужно "повзрослеть" и понять, что именно угрожает Украине.

"Эти угрозы настолько реальны, что, условно говоря, май месяц, для меня не кажется украинским, если определенные вещи сейчас не произойдут. Вполне очевидно может произойти, что в мае вам надо будет планировать жить в другой стране, если вы патриот, потому что жить с "русней" вы не сможете", - отметил он.

Ветераны войны в Украине: последние новости

В конце прошлого года в ВР зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено право на трудоустройство для ветеранов войны, среди которых и лица с инвалидностью.

"Будем откровенны - цифры будут расти. Но главное - большинство этих людей трудоспособны и желают социализироваться. Наша задача, как социально ответственного общества, бизнеса, предпринимательства, обеспечить им такую возможность. Тем более, что ветераны войны имеют ту специализацию, которая сейчас является дефицитной из-за мобилизации - водители, электромонтеры, слесари, машинисты и другие. Это особенно важно для агросектора, перерабатывающей промышленности, металлургии и т.д.", - отмечал тогда народный депутат Украины от политической партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Сергей Лабазюк.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области ветераны войны открыли молодежное пространство. Им удалось за грантовые средства отремонтировать укрытие Тилигульского аграрного колледжа и закупить туда оборудование для обучения и отдыха.

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