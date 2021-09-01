Наряду с лучшими очными школами страны в рейтинг вошла и первая полностью дистанционная школа — "Оптима".

Образовательно-информационный ресурс "Освіта.ua" опубликовал рейтинг лучших школ Украины за 2021 год. Напомним, этот рейтинг ежегодно составляется по результатам ЗНО (ВНО) и открытым данным Украинского центра оценивания качества образования на основе среднего балла, количества учеников и доли успешно сданных тестов.

На протяжении многих лет первые места в рейтинге завоевывают престижные физико-математические лицеи, частные гимназии и колледжи при ведущих университетах страны. Однако наряду с лучшими очными школами страны в рейтинг вошла и первая полностью дистанционная школа — "Оптима".

Хотя школа и не проводит жесткого отбора учеников (поступить и учиться здесь может любой желающий независимо от предыдущих оценок или места жительств), "Оптиме" удалось занять 40 место среди школ Украины и 23 место среди столичных учебных заведений. Это лучший результат полностью дистанционной школы! В "Оптиме" отметили, что он был бы недостижим без команды талантливых профессиональных педагогов, их опыта, самоотдачи и умения найти общий язык с любым ребенком.

"Оптима" — это первая полностью дистанционная школа в Украине, основанная в 2014 году. Она опирается на европейский опыт и подход к образованию, гибкую индивидуальную программу, широкое использование современных технических решений, мультимедийных и интерактивных занятий.

Такая новость может стать неожиданностью для скептиков, не доверяющих дистанционной форме обучения. "Оптиме" уже удалось обойти более 500 киевских и более 15 000 украинских школ очной, дистанционной и смешанной формы обучения. И это не случайный успех: в 2020 году её выпускники также продемонстрировали отличные результаты, а школа заняла 23 место в Киеве и 41 место по Украине.

Автор: Иван Бойко