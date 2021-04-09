Минимальный штраф составляет 34 тысяч гривень, а максимальный - 170 тысяч гривень.

Десятки ресторанов и ночных клубов в Украине продолжают работать подпольно несмотря на запрет из-за локдауна. Госпотребслужба регулярно проводит проверки, составляет протоколы и направляет их в суд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Киеве рейды проводят как только стемнеет, инспектор Денис Бегун изображает из себя гостя в дорогом ресторане вьетнамской кухни на Большой Васильковской и его охотно впускают. За столиками сидят посетители, хотя это запрещено.

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Заведения в «красной зоне» не имеют права впускать людей даже в уборную. И в зале на втором этаже почти «полная посадка», люди спокойно ужинают. Смаковать перед камерами - некомфортно, гости понемногу расходятся. Инспектор на администратора заведения выписывает протокол.

«Он направится в суд, и суд уже будет решать, какая сумма штрафа будет наложена на этот ресторан», - говорит инспектор.

Наименьший штраф составляет 34 тысячи гривень, а максимальный - 170 тысяч гривень. Впрочем, в Госпотребслужбе убеждают, что их цель не собрать деньги.

«Целью является то, чтобы все люди соблюдали карантинные меры и не болели! Потому что ежедневно в Украине около 20 тысяч больных, и это только то, что фиксируется», - добавляет Денис Бегун.

Похожая ситуация и в ресторане восточной кухни на улице Антоновича, где также сидят люди за столиками.

"Это не люди, это наш персонал, наши волонтеры. Они обсуждают маркетинг, то как дальше будет продвигаться ресторан, возможность сдачи в аренду, потому что мы не вытягиваем из-за карантина», - утверждает администратор.

Это заведение тоже получает протокол, и он становится 385-м, который выписывают только в Киеве за три недели жестких карантинных ограничений.

Ежедневно только в столице проверяют около тысячи заведений.

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Автор: Денис Прядко