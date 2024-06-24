Компания МХП победила в Национальном конкурсе 'Благотворительная Украина'

Компания поддерживает не только мобилизованных и демобилизованных работников, но и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП.

Украинская компания МХП заняла первое место в номинации "Благотворительность крупного бизнеса" Национального конкурса "Благотворительная Украина - 2023" за системную поддержку военных, программу реинтеграции и реадаптации ветеранов и их семей "МХП Рядом".

В рамках этой программы, за средства компании предоставляется индивидуальное сопровождение и комплексная помощь военным, ветеранам и их семьям. Компания поддерживает не только мобилизованных и демобилизованных работников, но и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП.

"Вся наша работа в "МХП Рядом" по налаживанию структуры, системности, формированию возможностей развития ветеранских пространств, поддержке бизнесов - все это имеет смысл. Лично я получаю эмоции, которые действительно трудно выразить словами, ведь встречаю и работаю с людьми, которых невозможно победить!", - написал на своей странице в социальной сети Фейсбук директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

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Второе место среди благотворителей крупного бизнеса заняла "Новая почта", третье призовое место при лидеров поделили львовская Intellias и николаевская PepsiCo Украина.

Также в номинации "Благотворительность в культуре и искусстве" победил Фонд "МХП-Громаде", который много лет ведет системную работу по сохранению и восстановлению украинского культурного наследия. Несмотря на войну не останавливается реконструкция объектов Национального музея народной архитектуры и быта Украины, Национального заповедника "Родина Тараса Шевченко", реализован ряд проектов и мероприятий для сохранения 5 локальных музеев Трипольской культуры, выдающихся украинцев: В. Стуса, В. Симоненко, М. Леонтовича, В. Черновола.

Национальный конкурс "Благотворительная Украина" проводится с 2012 года Ассоциацией благотворителей Украины. Его целью является развитие эффективного социально-ориентированного благотворительности, меценатства и волонтерства в Украине путем публичного стимулирования лучших благотворителей, меценатов и волонтеров, их организаций и практик.

В этом году участники конкурса подавали свои заявки в 27 конкурсных номинаций: в 21 основную, 3 индивидуальные и 3 специальные номинации.

В коллективные номинации поступило 1368 заявок, в индивидуальные - 172, в специальные - 64.

Больше всего заявок подано в: Коллективное волонтерство - 162 заявки; Благотворительность в социальной сфере - 162 заявки; Благотворительность в защите Украины - 154 заявки; Региональная благотворительность - 114 заявок; Всеукраинская благотворительность - 104 заявки; Благотворительность неправительственного сектора - 94 заявки.

Напомним, в апреле 2023 г. МХП совместно со стратегическим партнером БФ "МХП-Общине" и Украинским ветеранским фондом Министерства по делам ветеранов инициировали конкурс #Варто "РобиТИ своє‎" с бюджетом в 15 млн грн. Ветераны, их жены и семьи погибших получили финансовую поддержку от 500 тыс. до 1,5 млн грн для открытия и расширения собственного бизнеса.