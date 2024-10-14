Командир "Азова" Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА: "О лучших потомках нечего и мечтать"

Он поздравил личный состав 12-й бригады "Азов" с этим праздником.

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко опубликовал обращение к бойцам по случаю Дня создания Украинской повстанческой армии.

Он отметил, что задолго до вторжения России в Украину в 2014 году все будущие "азовцы" были влюблены в украинскую военную историю, восхищались Освободительной борьбой и подпольной борьбой за свободу Украины прошлых поколений, а имена Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Петра Болбочана, Василия Кука и других выдающихся украинских военных деятелей воспринимали как важнейшие указатели.

"Прошли годы, и то, о чем мы тогда читали в книжках, стало для нас ежедневной реальностью. Тот же враг. Та же нечеловеческая жестокость оккупантов к украинцам. И тот же гнев к врагам.

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Отмечая этот день, мы не поклоняемся пеплу. Мы поддерживаем огонь. Тот огонь, который горел в упивских тайниках. Тот огонь, который сжигает в наших сердцах слабость, страх и отчаяние. Тот огонь, который проявлен в залпах нашего оружия, и которого так боятся наши враги", - написал Денис Прокопенко.

Он поздравил личный состав 12-й бригады "Азов" с этим праздником. Командир отметил, что все воины подразделения достойны того, чтобы нести этот огонь и в дальнейшем. Они доказали это своим мужеством, своими потом и кровью, своей непреодолимой волей к борьбе.

"Когда я слышу, как наши бойцы, которые только что вернулись из плена, рвутся вернуться в строй; когда я вижу, как вчерашние рекруты без страха вступают в бой, останавливая российские штурмы; когда я думаю обо всех тех, кто погиб в боях, и кто почти два с половиной года держится в плену, я каждый раз убеждаюсь - вы лучшее, что могло произойти с Украиной.

Я уверен, что воины УПА, смотрят на ваш ежедневный чин, гордятся вами, и улыбаются потому, что дело защиты Украины в надежных руках. О лучших потомках нечего и мечтать.

Помните, что в темноте кровавых боев, у вас есть то, что никогда не предаст и навсегда останется с вами. Огонь, который освещал путь тысячам и тысячам украинских рыцарей до вас", - написал Денис Прокопенко.