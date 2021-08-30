В итоге компания признала ошибочное снятие денег, но сообщила, что вернула их.

Службу доставки "Новая почта" обвинили в мошеннических действиях. В частности, жалобу оставила клиентка отделения №1 в поселке Ворзель под Киевом.

Пост она разместила на странице НП в Facebook.

"При получении посылок суммы, указанные в экспресс-накладных не совпали с суммами, введёнными и списанными Вашими кассирами на терминале. А именно выявлено превышение 26/08 на сумму 249,00 грн и 23/08 на сумму 233,00 грн. Копии экспресс-накладных и копии банковских выписок направлены Вам на электронный адрес, на страницу и в Фейсбук. На данный момент со слов директора отделения уволена одна из кассиров и приедет проверка из главного офиса", - пишет Юлия Кравц.

Она утверждает, что на отделении в Ворзеле кассиры якобы не выдают чеки на посылки с наложенным платежом, не все сверяют в общую сумму в приложении, объединяют их и вводят на терминале "сумму со своим %". Девушка отмечает, что платежи, по ее информации, идут на ФОП кассира или его родственников, поскольку при сверке времени и сумм они не совпадали.

На жалобу уже под постом отреагировали представители компании, дав несколько пояснений. Изначально в "Новой почте" заявили, что в несовпадении сумм и дат виноват банк.

"Сумма оплаты через терминал совпадает с суммой, указанной в накладных. Разница между суммами - комиссия, удерживаемая вашим банком-эмитентом. Поэтому советуем обратиться в банк для уточнения информации", - говорится в ответе.

Позже в компании снова заверили, что все операции проведены корректно.

Однако впоследствии компания признала, что ошибочно сняла оплату, однако оперативно вернула наличными 271 гривню.

"Также напоминаю, что сотрудники отделения в качестве лояльности компенсировали Вам разницу между суммами, указанными в накладных, и суммой, которая была снята с Вашей карты. Сейчас все средства были Вам возмещены", - написал представитель "Новой почты".

Как сообщал УНИАН, ранее "Новая почта" протестировала новую услугу - доставку с помощью беспилотного летательного аппарата.

Автор: Иван Бойко