Умельцы значительно улучшили старую боевую машину.

Киевские мастера переделали списанный БРДМ-2 (бронированная разведывательная дозорная машина) 1978 года так, что его можно использовать и в условиях города, и на бездорожье.

Умельцы сделали из боевой машины вездеходный "лимузин-апокалипсис", говорится в сюжете "2+2".

Мастера купили боевую машину около года назад и модернизировали ее – в частности, увеличили салон, сначала помещались четыре человека, а теперь восемь, а то и больше, установили фары для дорог общего пользования, увеличили окна для лучшей обзорности и установили кожаные диваны.

Читайте такжеАмериканский фермер собрал уникальную коллекцию ретро-автомобилей (видео)"В течение многих лет мы занимаемся эксклюзивной техникой, и возникла идея купить боевую единицу и построить из нее вездеход, который сможет проехать в любых условиях... мы купили эту списанную единицу техники, потратили на нее очень много сил, очень много средств для того, чтобы она превратилась в наш красивый вездеходный лимузин-апокалипсис", – сказал креативный директор проекта Иван Душко.

Ранее стало известно, что в Днепре можно увидеть американский автомобиль Buick Special, возивший первого маршала СССР Климента Ворошилова.

Машину нашли в Москве, привезли в Украину в советское время, а позже – модернизировали. Авто принадлежит коллекционеру.

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Автор: Екатерина Присяжнюк