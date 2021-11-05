Парень выполняет свою работу с математической точностью.

В одной из частных киевских СТО работает необычный автомеханик. Парень потерял зрение в 17 лет, но это не мешает ему блестяще справляться с рабочими задачами.

Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАИ" на телеканале 2+2.

"Он кончиками пальцев может почувствовать любую проблему в ходовой, на слух определить, есть ли какая-либо неисправность в двигателе. А также – разобрать автомобиль до винтика, а затем полностью собрать его", – отмечается в сюжете.

Механик выполняет свою работу с математической точностью. Некоторые клиенты даже не догадываются, что парень незрячий.

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Автор: Катерина Шварц