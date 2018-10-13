В Днепре на фестивале кузнецов показали уникальный меч (фото, видео)

Народные умельцы представили на суд днепрян свои самые оригинальные работы.

В Днепре в течение трех дней на Фестивальном причале проходит Всеукраинский фестиваль Koval Fest.

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Народные умельцы представили на суд днепрян свои самые оригинальные работы, в том числе и копии и реплики (так называют 100% копию оригинала – ред.) старинного оружия, передает Днепр вечерний.

Мастер из села Алексеевка Никопольского района Сергей Руденко представил на фестивале двуручный меч-фламберг.

"В 16-18 веках такой меч был грозным оружием европейских воинов-наемников. Рыцарям иметь такой меч запрещалось. Этот меч сделал еще 10 лет назад и он в своем роде уникальный. Это единственное оружие, которое я изготовил с исторической точностью. Его длина -1,7 м, а вес -3,5 кг. Я вставил в меч камень чароит. Такие камни есть только на реке Чара в Восточной Сибири", - сообщил Сергей Руденко.