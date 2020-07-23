Продление карантина в Украине: какие ограничения будут действовать с августа, правила и условия
Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа. В то же время он будет с определенными нововведениями, которые начнут действовать с начала следующего месяца.
Каким будет карантин с 1 августа
Читайте также"Готовы идти на риски": в Минздраве раскрыли особенности работы школ с 1 сентября
В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах будет устанавливаться один из четырех "цветных" уровней опасности распространения COVID-19: зеленый, желтый, оранжевый или красный.
Уровень опасности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.
Критерии для распределения регионов на четыре зоны: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 тысячи на 100 тысяч населения, коэффициент выявления новых случаев за последнюю неделю (не более 11%), динамика роста заболеваемости (она не должна превышать 10%).
Разделение на четыре зоны: что это означает
В случае, если нет превышений показателей инфицирования коронавирусом, область и все ее районы находятся в "зеленой зоне". Между тем, "красная зона" является наиболее критической.
Какие ограничения будут действовать в "зеленой зоне"
В "зеленой зоне" распространения коронавируса будут действовать следующие ограничения:
- в общественных зданиях ношение маски или респиратора;
- проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м,
- проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах при заполненности на 50%;
- перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.
Читайте такжеНа всех столичных пляжах запретили купаться
Регионы, которые постоянно находятся в "зеленой зоне", не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мер национального уровня. Если начинает меняться индикатор 5 дней подряд, то сразу тот или иной регион переходит в "желтую" – это так называемая буферную зону, изменения там не существенные или оранжевый и красный (уровни).
При этом в областях "зеленой зоны" смогут проводить оздоровительное лечение детей и реабилитацию больных, но при условии соблюдения четких рекомендаций Минздрава.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram