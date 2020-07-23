Продление карантина в Украине: какие ограничения будут действовать с августа, правила и условия

До конца текущего лета украинцы будут жить в условиях адаптивного карантина, однако с некоторыми нововведениями.

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа. В то же время он будет с определенными нововведениями, которые начнут действовать с начала следующего месяца.

Каким будет карантин с 1 августа

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В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах будет устанавливаться один из четырех "цветных" уровней опасности распространения COVID-19: зеленый, желтый, оранжевый или красный.

Уровень опасности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Критерии для распределения регионов на четыре зоны: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 тысячи на 100 тысяч населения, коэффициент выявления новых случаев за последнюю неделю (не более 11%), динамика роста заболеваемости (она не должна превышать 10%).

Разделение на четыре зоны: что это означает

В случае, если нет превышений показателей инфицирования коронавирусом, область и все ее районы находятся в "зеленой зоне". Между тем, "красная зона" является наиболее критической.

Какие ограничения будут действовать в "зеленой зоне"

В "зеленой зоне" распространения коронавируса будут действовать следующие ограничения:

в общественных зданиях ношение маски или респиратора;

проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м,

проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах при заполненности на 50%;

перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

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Регионы, которые постоянно находятся в "зеленой зоне", не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мер национального уровня. Если начинает меняться индикатор 5 дней подряд, то сразу тот или иной регион переходит в "желтую" – это так называемая буферную зону, изменения там не существенные или оранжевый и красный (уровни).

При этом в областях "зеленой зоны" смогут проводить оздоровительное лечение детей и реабилитацию больных, но при условии соблюдения четких рекомендаций Минздрава.

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