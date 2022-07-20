С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. Кто подпадает под эту категорию и какие ограничения действуют - читайте в материале УНИАН.

В последнее время в Украине из-за общей мобилизации в ряды ВСУ получила резонанс распространенная 5 июля в медиапространстве информация о том, что лица призывного возраста, военнообязанные и резервисты отныне смогут выезжать за пределы места жительства только с разрешения военкомата. То есть, чтобы выехать из своего района или области, мужчины, которые подпадают под эти категории, должны получить справку.

Кроме того, из-за введенного военного положения и полномасштабной войны мужчинам призывного возраста также запрещено выезжать за границу. И все же некоторым умельцам удается покинуть территорию Украины.

Предлагаем разобраться в деталях выезда за границу военнообязанных 2022: могут ли все-таки военнообязанные украинцы свободно передвигаться по Украине без разрешений, а также кого пограничники имеют право выпустить за пределы страны.

Могут ли военнообязанные выехать с места жительства

5 июля в Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили об утверждении Порядка предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) в военное время. Разрешение должно выдаваться от 30 суток до года.

Отметим, что эта норма существует давно, еще с 1992 года, а именно в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", которым предусмотрено, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины – без разрешения соответствующего руководителя)" (ч. 4 ст. 37).

Впоследствии после большого резонанса в обществе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц не было, но военнообязанные должны стать или восстановиться на воинском учете. По его словам, те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Но уже 6 июля Залужный сообщил, что Генштаб отменяет порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решение об ограничении передвижение для военнообязанных по территории страны было принято неправильно и отправлено на доработку.

"Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконных нормативно-правовых актов, которые регулируют перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов...", - сообщили тогда у Залужного.

То есть фактически никаких ограничений для передвижения по Украине пока нет.

Можно ли выехать за границу Украины

На сегодня из-за действия военного положения выезжать за границу не могут все военнообязанные. Как известно, возраст военнообязанных в Украине 2022 составляет от 18 до 60 лет.

Соответственно женщины и мужчины не зависимо от возраста, на содержании которых есть трое и больше детей, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели детей до 18 лет с инвалидностью и тому подобное могут спокойно покинуть территорию страны.

Вместе с тем уже с 1 октября 2022 года в Украине должно полноценно заработать процедура постановки женщин на воинский учет - такие изменения регламентирует Приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года. Тем, кто ее пройдет, может быть запрещено покидать страну в период действия военного положения.

На сегодня обновленный перечень содержит 14 специальностей и профессий, среди которых: пищевые технологии, медицина, медсестринство и фармакология, ветмедицина, учет и налогообложение, психология, полиграфия, социальная работа и соцобеспечение и прочее. Однако как именно будут определять, относится ли женщина к этому перечню - по диплому о высшем образовании или по фактической профессии на текущий момент, пока до конца непонятно.

Кроме того, право на выезд за границу имеют военнообязанные мужчины от 18 лет, которые планируют обучение или уже учатся в зарубежных вузах. Сделать они это могут только при наличии документа, подтверждающего их зачисление в университет.

Для оформления разрешительных документов украинцам стоит обратиться в территориальный центр комплектования.

Отметим, в Минобороны предупреждали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

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