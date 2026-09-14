Тысячи аистов после перелёта в Африку собрались на свалке: что их туда привело (фото)

Среди пернатых обнаружили окольцованных гостей из Германии и Франции.

Белые аисты после длительного перелета на юг уже добрались до Марокко. Многие птицы проводят зиму вблизи города Кенитра, сообщили на странице White Stork Project в Facebook.

За птицами в этом районе много лет наблюдает фотограф и бывший ветеринар Мустафа Абиди. Он отслеживает меченых аистов, а также спасает и реабилитирует раненых птиц и других диких животных.

Как отметили в проекте, после прибытия в Марокко тысячи истощенных аистов ищут пищу на местной свалке. Хотя ее нельзя назвать благоприятной естественной средой, она обеспечивает птиц доступным и предсказуемым источником питания.

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Поблизости также расположены водоемы и открытые пространства, где аисты могут пить, чистить перья и безопасно отдыхать. Именно сочетание этих мест, по словам Абиди, позволяет многим птицам зимовать в Кенитре, прежде чем снова отправиться на север.

Немецкий аист вернулся в Кенитру

Среди меченых птиц Мустафа Абиди заметил аиста из Германии. Птицу с номером кольца 7V175 зафиксировали в Кенитре 12 сентября 2026 года.

Этот аист уже знаком местному наблюдателю: в прошлом сезоне он также зировал в этом районе Марокко.

Нашли 16-летнего аиста из Франции

Еще одной особенной находкой стал 16-летний аист из Франции с белым кольцом AZRH. Абиди заметил его на закате среди группы птиц, собравшихся на холме для ночного отдыха.

Отмечается, что этот аист родился во Франции, его окольцевали еще птенцом 9 мая 2010 года в муниципалитете Ле-Мениль-Аме в департаменте Манш. На протяжении более 15 лет за ним наблюдали преимущественно в Нормандии.

До появления в Марокко в научном реестре содержалось лишь одно упоминание об этой птице за пределами Франции – в 2021 году ее видели в испанском городе Кольменар-Вьехо. Поэтому новое наблюдение стало первым зафиксированным появлением аиста в Северной Африке.

По мнению Абиди, эта находка представляет значительную научную ценность, так как свидетельствует о долголетии аистов, их выносливости и способности менять маршруты миграции.

Миграция украинских аистов

Ранее орнитолог Виталий Грищенко поделился тонкостями далёкого путешествия украинских аистов в Африку. Их путь далеко не всегда достигает десяти тысяч километров – всё зависит от самой птицы и прихотей судьбы.

По словам эксперта, осенью белые аисты из Украины летят преимущественно одним быстрым "рывком" без длительных остановок и могут достичь Египта уже через 12–13 дней. Исследователь пояснил, что первой ключевой точкой на пути птиц является Сахель – полоса полупустынь к югу от Сахары, где аисты пополняют жировые запасы и могут задерживаться на месяц и дольше.

Дальнейший путь зависит от щедрости природы в плане корма и индивидуальных особенностей каждой птицы: одни остаются зимовать в сердце континента, а другие направляются дальше – вплоть до южной оконечности Африки.

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