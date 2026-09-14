Силы обороны сорвали планы РФ по окружению 'пояса крепостей' на Донбассе, – ISW

Так, недавно украинские военные ликвидировали российский плацдарм к северу от Лимана.

Силы обороны Украины сорвали планы российского военного командования по широкому окружению крепостного пояса в Донецкой области. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска демонстрируют успехи на стратегическом и оперативном уровнях, несмотря на то, что Москва представляет российскую победу как неизбежную.

Так, недавно украинские военные ликвидировали российский выступ к северу от Лимана, сорвав планы российского военного командования по широкому окружению крепостного пояса в Донецкой области из районов Лимана и Доброполья.

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По данным аналитиков, украинские войска вернули себе более 745 квадратных километров в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях зимой и весной 2026 года (эта цифра не включает недавние украинские успехи).

"Российские войска не захватят Донецкую область до 2032 года при нынешних темпах продвижения – если вообще смогут ее захватить. Украинские войска также начали успешные ударные кампании средней и дальней дальности по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, рынкам и другим военным объектам, что наносит ущерб российской экономике и снижает военный потенциал России", – говорится в отчете.

Также аналитики отмечают, что российские военные усилия не достигают своих оперативных и стратегических целей, поскольку количество новобранцев в России сократилось, а российские чиновники создают условия для возможного принудительного призыва резервистов после выборов в Государственную думу России в сентябре 2026 года.

"Таким образом, Кремль пытается убедить Соединенные Штаты заставить Украину уступить территорию, которую российские войска не имеют возможности захватить на поле боя… Передача Донецкой области России также создаст условия для возобновления Россией агрессии против Украины с гораздо более выгодных позиций в выбранное ею время, особенно учитывая, что Путин и другие кремлевские чиновники продолжают заявлять, что их долгосрочная стратегическая цель – контроль над всей Украиной, а не только над ее южными и восточными регионами, – остается неизменной", – говорится в отчете.

Ситуация на востоке Украины – что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска продолжают медленно продвигаться в направлении Славянска и Краматорска – городов, которые вместе с Дружковкой и Константиновкой формируют так называемый "пояс крепостей" украинской обороны.

Краматорск, который долгое время был важным тыловым центром для украинских военных, все чаще оказывается под российскими ударами. По словам пресс-секретаря 93-й механизированной бригады Ирины Рыбаковой, атаки происходят десятки раз в день.

По ее словам, утром и вечером улицы города почти опустели. Днем люди также стараются передвигаться как можно осторожнее из-за постоянной угрозы ударов беспилотников.

По оценке Института изучения войны, в августе российские силы продвинулись или проникли примерно на 124 квадратных километра украинской территории. Это около четверти площади, которую Россия захватила за тот же месяц в прошлом году.

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