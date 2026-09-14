РФ атаковала склады предприятия в Прилуках: есть погибшие и раненые

Враг нанес удар по складам сельхозпредприятия.

В результате вражеского удара по складам сельхозпредприятия в Прилуках Черниговской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

"Сегодня днем россияне атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки. Предварительно известно о трех погибших и семи раненых", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре.

Видео дня

Как рассказал Суспильному начальник Прилуцкого райотдела полиции Владислав Стоянов, по предварительной информации, во время атаки на Прилуки враг применил бородавочный боеприпас "Бандероль".

"В результате удара погибли трое гражданских. Один человек погиб около пятиэтажки, другой – в своей квартире от взрывной волны, еще один – на соседнем предприятии. Семь людям пока оказывают помощь, их доставили в больницы каретами "скорой", а также автомобилями полиции", – заявил Стоянов.

Другие атаки РФ на регионы Украины

13 сентября на Волыни, в 2 км от границы с Польшей, россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

10 сентября РФ атаковала Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара были повреждены торговые павильоны и магазин, загорелись автомобили. Погибли пять человек, более 60 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: