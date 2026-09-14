Кроссоверы раскупают: названы новые авто, которые бесспорно доминируют на рынке Украины

В прошлом месяце украинцы приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Из общего количества 65% машин купили частные клиенты, тогда как еще 35% пришлось на юридических лиц, сообщает "УкрАвтопром".
По сравнению с августом 2025 года продажи новых легковых автомобилей частным клиентам сократились на 33%, тогда как в корпоративном сегменте падение составило 12%.
В частном секторе преобладают кроссоверы: четыре из пяти самых популярных моделей в пятерке лидеров относятся к этому классу. Лидером с большим отрывом является Toyota RAV4 – её продажи более чем вдвое превышают показатель Hyundai Tucson, занимающего второе место.
ТОП-5 моделей среди частных покупателей:
- Toyota RAV4 – 375 шт.
- Hyundai Tucson – 162 шт.
- Toyota Camry – 116 шт.
- BYD Sea Lion 06 – 114 шт.
- Mazda CX-5 – 112 шт.
Если говорить об автомобилях для бизнеса, то в этом сегменте также преобладают кроссоверы. При этом Škoda Octavia почти сравнялась по популярности с лидером списка Renault Duster.
ТОП-5 моделей у юридических лиц:
- Renault Duster – 201 шт.
- Škoda Octavia – 197 шт.
- Toyota Yaris Cross – 100 шт.
- Škoda Kodiaq – 80 шт.
- Toyota RAV4 – 70 шт.
Украинский авторынок – последние новости
В августе в Украине зарегистрировали около 4,4 тысячи автомобилей с дизельными силовыми установками. По сравнению с августом прошлого года показатель сократился на 12%. В рейтинге новых автомобилей с дизельными двигателями доминируют кроссоверы и внедорожники – они заняли почти все первые позиции. Самым популярным в этом сегменте стал Renault Duster, который почти вдвое опередил занявший второе место Toyota Land Cruiser Prado.
Кроме того, в последний месяц лета украинский автопарк пополнился почти 3,9 тысячами гибридных легковых автомобилей с силовыми установками HEV и PHEV. По сравнению с августом прошлого года их количество выросло на 38%.