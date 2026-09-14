Вблизи ЧАЭС зафиксировали кабана и оленей, переплывающих Припять (фото)

Ранее в реке замечали енотоподобную собаку и лося.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили дикого кабана и оленей, которые переплывали реку Припять. Об этом сообщили специалисты заповедника.

"Когорта пловцов через Припять пополнилась! На этот раз в воде – кабан и олени. Похоже, этим летом Припять стала настоящим маршрутом для тех, кто не боится намочить ноги… ну, или копыта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в реке уже замечали других животных – енотоподобную собаку и лося.

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"Лето прошло, вода становится все холоднее, так что сезон купания, кажется, подходит к концу. Хотя… кто знает", – добавляют специалисты.

На фотографиях, опубликованных заповедником, можно увидеть, как олени и кабан переплывают водоем. Видно, что животные чувствуют себя в реке очень уверенно.

Животные, которых заметили во время переправы через Припять

Как писал УНИАН, в августе в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали диких кабанов, переплывавших реку Припять. По словам специалистов, дикие кабаны прекрасно плавают и могут преодолевать широкие водоемы во время поиска корма, освоения новых территорий или просто перемещаясь по привычным маршрутам.

Также в конце лета специалисты зафиксировали, как енотовидная собака преодолевает водоем в зоне отчуждения. Отмечалось, что это животное хорошо чувствует себя в воде и может преодолевать реки и другие водные преграды во время своих путешествий. Эти животные преимущественно активны в сумерках и ночью. Питаются очень разнообразно: едят мелких грызунов, земноводных, рыбу, насекомых, моллюсков, ягоды, плоды и другую доступную пищу.

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