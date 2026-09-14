Польша изменит движение транспорта на границе с Украиной из-за российских атак

Россия уже била по локомотиву "Укрзализныци" на станции Ягодин.

Польша планирует ускорить движение транспорта на границе с Украиной, чтобы избежать опасного скопления, которое может стать потенциальной целью для российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Polskie Radio.

"Будет ещё разговор в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасно. Важно не допускать скопления грузовиков с топливом у наших пограничных переходов. Мне не нужно это объяснять, но это наше слабое место", – заявил польский премьер.

Заявление было обнародовано вскоре после нападения на локомотив "Укрзализныци" на станции Ягодин. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности нескольких стран Европейского Союза, а также бывшими европейскими лидерами, среди которых был экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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В то же время в другом поезде на станции находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Примерно за 15 минут до удара пассажиров эвакуировали со станции.

После атаки Джонсон призвал усилить Украину необходимыми средствами ПВО, а также передать Киеву замороженные российские активы. Он напомнил, что в бельгийском депозитарии Euroclear хранится более 140 миллиардов евро замороженных средств Кремля.

Удары по границе с Польшей – последние новости

Россияне атаковали украинскую АЗС недалеко от границы с Польшей, в результате чего на объекте возник пожар. Сообщалось о возгорании грузовых автомобилей вблизи пункта пропуска "Ягодин".

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Варшава должна готовиться к возможному ухудшению ситуации с безопасностью, ведь дальнейшая эскалация может распространиться на её территорию.

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