Не только небоскребы: где посмотреть другой Дубай, о котором мало кто знает

Мало кто из туристов знает, но в Дубае тоже есть старый город с узкими улочками совершнно без высотной застройки.

Дубай ассоциируется с гигантскими небоскребами, роскошными торговыми центрами и дорогими ресторанами, но за блестящим фасадом эмирата скрываются исторические кварталы, старинные лодки, уличная еда.

Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, жизнь в Дубае продолжается в привычном ритме, пишет Dailymail. В городе работают отели, рестораны и магазины, а туристический сектор восстанавливается после введенных ранее ограничений.

При этом летом путешественников здесь мало из-за жары: температура днем может превышать 40 градусов. Туристический сезон начинается ближе к ноябрю, когда становится прохладнее.

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Где искать старый Дубай

Один из способов увидеть город с другой стороны – отправиться к Дубай-Крик. Этот морской рукав на протяжении многих поколений был важным торговым путем. Здесь пересекались торговые маршруты между Персией, Восточной Африкой и Индией.

Сегодня между районами Дейра и Бур-Дубай курсируют традиционные деревянные лодки – абры. Поездка стоит всего 1 дирхам.

Рядом расположен исторический квартал Аль-Фахиди с узкими улочками, зданиями песочного цвета и традиционными ветряными башнями. Здесь сохранилась атмосфера старого Дубая, которая сильно отличается от современной архитектуры центра города.

Дубай удивляет искусством

Еще одно необычное место – Alserkal Avenue в промышленном районе Аль-Куоз. Бывшие склады и фабричные помещения превратились в творческий кластер с галереями современного искусства, независимым кинотеатром, кафе, фуд-траками и фитнес-студиями.

Район напоминает творческие кварталы крупных европейских городов и особенно понравится тем, кому интересны современное искусство, музыка и нестандартные пространства.

Чем удивляет местная кухня

Гастрономическая сцена Дубая также оказалась гораздо разнообразнее привычного набора ресторанов при крупных отелях.

Причина – международный состав населения эмирата. Большинство жителей города родились за пределами ОАЭ, поэтому здесь можно попробовать блюда самых разных кухонь мира.

Среди заведений высокой кухни выделяется ресторан Orfali Bros, отмеченный звездой Michelin. Его меню сочетает сирийские кулинарные традиции с современными гастрономическими техниками.

Еще один вариант – ресторан Tresind, специализирующийся на современной индийской кухне. Здесь традиционные блюда получают необычную форму и подачу.

А тем, кто предпочитает более простую еду, стоит обратить внимание на мексиканскую Taqueria El Primo. За тако и тостадами сюда выстраиваются длинные очереди.

Познакомиться с менее известной гастрономической стороной города можно также во время пеших туров по районам Дубая. Такие маршруты позволяют попробовать блюда разных национальных кухонь и одновременно узнать больше об истории города.

Другие новости об ОАЭ

Ранее сообщалось, что элитные отели Дубая обвалили цены из-за отсутствия туристов. Отели в Дубае выкручивались как могли, чтобы привлечь туристов и надеялись на возвращение былых времен.

Кроме того, в Дубае открыли первый в мире пляж "только для женщин". На пляже будут действовать строгие правила посещения.

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