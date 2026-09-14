Пункты пропуска могут не работать во время тревоги: в ГПСУ рассказали детали

В случае угрозы воздушного удара люди должны рассеяться.

Пункты пропускана государственной границе Украины могут не работать во время воздушной тревоги. Об этом в эфире "Киев 24" заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он предупредил, что в связи с соображениями безопасности работа пунктов пропуска может быть приостановлена во время воздушной угрозы.

"Если существует угроза воздушного удара со стороны противника, если мы понимаем, что воздушные средства, запущенные противником, движутся в сторону государственной границы, то в тот или иной период на определённое время могут приостанавливаться пропускные операции", – отметил Демченко.

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В то же время в такой ситуации люди должны рассредоточиваться, чтобы не было скопления на пункте пропуска, с целью избежать жертв.

Удар возле "Ягодина"

Как сообщал УНИАН, ранее российская оккупационная армия атаковала украинскую автозаправочную станцию в Волынской области на границе с Польшей, в результате чего там возник пожар. Сообщалось, что рядом с пунктом пропуска "Ягодин" горели грузовые автомобили.

Впоследствии Демченко заявил, что ПП "Ягодин" продолжает работать в обычном режиме, осуществляются пропускные операции. По его словам, непосредственно по линии границы или по пункту пропуска попаданий зафиксировано не было.

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