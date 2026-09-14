Цены на медь после достижения нового максимума начали падать: сколько стоит металл

Отмечается, что цена на металл, вероятно, будет колебаться вблизи текущих уровней какое-то время.

Цены на медь пошли вниз. На фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США трейдеры ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на Лондонской бирже металлов (LME) упали на 0,7 % после первого еженедельного снижения с июня.

После публикации данных по инфляции 11 сентября трейдеры ожидают повышения ставок на заседании ФРС на этой неделе, хотя сохраняются сомнения относительно политического давления на центральный банк. Ужесточение денежно-кредитной политики, как правило, негативно сказывается на активах, не приносящих дохода, как металлы. При этом на рынке есть признаки ослабления краткосрочного дефицита.

Видео дня

"В условиях сокращения спекулятивных длинных позиций и одновременного ослабления дефицита на спотовом рынке цена на медь, вероятно, будет колебаться вблизи текущих уровней до тех пор, пока не возобновятся активные покупки на спаде или новый макроэкономический или фундаментальный катализатор не определит более четкое направление", – указали аналитики Sucden Financial Ltd.

По состоянию на 08:58 по киевскому времени цена на медь на LME снизилась на 0,5 % - до 14 173 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14, 17 доллара.

По данным Metal monitor, 14 сентября медь в Украине принимают в среднем по 505 гривень за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 639,75 грн.

Цены на медь - последние новости

8 сентября цены на медь поднялись до рекордного уровня на фоне ожиданий введения США пошлин на рафинированный металл, что побудило трейдеров упреждающе отгружать его в Америку в попытке извлечь прибыль из скачка внутренних цен. Оптимизм в отношении спроса на медь для электропроводки в центрах обработки данных и в секторе возобновляемой энергетики, а также сбои в поставках с ключевых рудников также оказали поддержку ценам на этот металл.

Стоит отметить, что металл колебался возле максимума еще в августе. Так, 26 августа цены на металл снова пошли вверх, так как на рынке все еще сохранялся дефицит краткосрочных запасов.

Вас также могут заинтересовать новости: