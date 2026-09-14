Дело 18-летней давности: Кравченко разъяснил подозрение руководителю НАБУ

Кривоноса подозревают по частям 2 и 3 статьи 358 УК Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал первую часть видео, в котором объяснил свое решение подписать уведомление о подозрении в адрес руководителя НАБУ и лица, близкого к руководителю САП.

В видео говорится, что в июне 2009 года Голосеевский районный суд города Киева рассматривал обвинение действующего главы НАБУ Семена Кривоноса в подкупе голосов. По данным следствия, в 2008 году Кривонос якобы подкупал студентов Киевского лингвистического университета, а также КНУ имени Т.Г. Шевченко, чтобы те отдали свой голос за конкретную партию.

В видео также указывается, что вопрос об этом эпизоде был поднят во время конкурсного собеседования на должность директора НАБУ. Тогда Кривонос назвал это дело "бреднием", добавив, что о каком-либо розыске он ничего не знал.

Видео дня

Впрочем, по данным Генпрокуратуры, тогда Кравченко разработал преступный план, чтобы избежать уголовной ответственности. На видео видно, как следователь берет интервью у женщины, которая рассказывает, что Кривонос фиктивно усыновил ее ребенка.

"Преступный план Сергея Кривоноса заключался в создании искусственного основания, при наличии которого он получил бы право подпасть под амнистию. Одним из таких законодательных оснований на тот момент было наличие у лица несовершеннолетнего ребенка", – отмечается в видео.

Следствие заявляет, что Кривонос реализовал этот план, после чего подал в суд ходатайство о применении амнистии. Суд удовлетворил это ходатайство, освободив Кривоноса от уголовной ответственности.

На фоне этого, как отмечается в видео, Кривоносу объявлено о подозрении по части 2 (Составление или выдача заведомо поддельных официальных документов лицами, осуществляющими профессиональную деятельность) и части 3 (Действия, предусмотренные частью 1 (подделка с целью использования/сбыта) или частью 2 настоящей статьи, если они совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц) ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Что этому предшествовало

Напомним, утром 14 сентября Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении руководителю НАБУ и лицу, близкому к руководителю САП. Позже стало известно, что действующий генеральный прокурор покинул Украину. Об этом он сообщил самостоятельно, добавив, что находится в "зарубежной командировке".

Эти действия резко раскритиковал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что теперь у Кравченко есть только один путь – увольнение с должности.

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия впоследствии сообщил, что голосование по отставке Кравченко в Раде состоится уже завтра, 15 сентября. Позже советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что в Раду уже поступило представление президента об освобождении генпрокурора Кравченко от должности.

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