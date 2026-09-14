Tesla представит совершенно новый автомобиль

Сообщается, что Roadster превратился из "обычного" электромобиля в инновационный гиперкар из углеродного волокна.

Компания Tesla опубликовала тизер с надписью Go for launch ("Готовимся к запуску"), намекая на предстоящую премьеру. Красный автомобиль подсвечен так, будто находится на стартовой площадке ракеты, а поверх фото крупными цифрами указана дата "01.10". Позже Илон Маск подтвердил, что производитель действительно представит Roadster 1 октября.

"Презентация нового Tesla Roadster – 1 октября", – написал он в сети X.

Tesla впервые представила Roadster нового поколения в 2017 году. Компания заявляла, что поставки начнутся в 2020-м, однако запуск проекта неоднократно откладывали.

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Продемонстрированный в 2017 году Roadster имел три электродвигателя: один спереди и два сзади. Они обеспечивали полный привод, а также систему адресного распределения крутящего момента для лучшего прохождения поворотов.

Заявленное время разгона от 0 до 96,5 км/ч составляло 1,9 секунды, а максимальная скорость превышала 400 км/ч. Стоимость Tesla Roadster оценивалась примерно в 250 тысяч долларов.

За прошедшие годы проект Roadster эволюционировал от просто мощного электромобиля до инновационного гиперкара из углеродного волокна.

Предполагается, что новый Roadster получит систему реактивных ускорителей от SpaceX, работающих на сжатом воздухе. Они существенно улучшат динамику, торможение и прохождение поворотов, а также позволят совершать "прыжки".

Tesla – последние новости

Ранее Reuters сообщал, что компания Илона Маска работает над новым компактным электрическим кроссовером, который должен стать более доступным, чем другие модели бренда. По словам собеседников журналистов, речь идет именно о новой модели, а не об очередной модификации Tesla Model 3 или Model Y.

Напомним также, что в начале года Tesla представила в США новую версию электрического кроссовера Model Y с полным приводом. Внешне новинка почти не отличается от предыдущей модификации, что, по мнению специалистов, может свидетельствовать о постепенном формировании узнаваемого фирменного стиля Tesla.

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