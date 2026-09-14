В Кремле отреагировали на призыв Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

В то же время Песков не стал обещать, что Россия прекратит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, если Киев перестанет бить по их НПЗ.

В Кремле не обещают прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в случае, если Силы обороны перестанут наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Как пишет The Moscow Times, когда журналисты спросили об этом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он ответил: "Я вам не отвечу".

В то же время он положительно отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к Украине прекратить удары по НПЗ в России из-за дефицита бензина и других нефтепродуктов. Пресс-секретарь Кремля отметил, что "можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре" России.

По словам представителя Кремля, введенный в России запрет на экспорт нефтепродуктов существенно влияет на мировой рынок.

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"Пока что мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что по мере удовлетворения российских потребностей Москва может отменить запрет на экспорт дизельного топлива, мол, "тогда дополнительный объем сможет быть направлен на мировой рынок".

Издание напомнило, что Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива, однако она запретила его вывоз до 31 января 2027 года в связи с топливным кризисом, возникшим из-за украинских ударов по НПЗ.

Призыв Трампа к Зеленскому

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп призвал Украину прекратить удары по топливной инфраструктуре России. Он отметил, что украинские обстрелы привели к дефициту дизельного топлива в РФ. "Зеленский должен сделать одно: прекратить уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизельного топлива. Это не связано с Ближним Востоком – это происходит из-за войны между Россией и Украиной", – сказал президент США.

В WSJ раскритиковали позицию президента США, мотивируя это тем, что он никак не отреагировал на российскую атаку по пассажирскому поезду в Украине вблизи польской границы, зато призвал президента Владимира Зеленского прекратить атаки на энергетические объекты РФ. Как писало издание, по логике президента США, Россия может обстреливать что угодно в Украине, однако сама Украина должна сдерживаться в нанесении ответных ударов по РФ. Журналисты

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