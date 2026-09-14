Магазины ввели ограничения на продажу товаров: министр предупредил о рисках

Некоторые продукты питания можно приобрести не более чем в определённом количестве.

В Украине пока нет дефицита продуктов, однако введение некоторыми торговыми сетями ограничений на количество товара, продаваемого одному покупателю, может вызвать дополнительный ажиотаж. Об этом в интервью РБК-Украина предупредил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Во-первых, такие меры явно преждевременны. Во-вторых, нужно проанализировать, не вызовут ли они еще больший ажиотаж. Люди могут воспринять это так: раз уже ввели ограничения, значит, нужно купить все шесть пачек, даже если изначально планировали взять одну", – отметил глава Минагро.

Чиновник указал, что введение ограничений на продажу товаров со стороны некоторых сетей не обсуждалось с профильным министерством.

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"Поэтому сложно оценить его влияние на поведение потребителей. Но оснований вводить ограничения из-за того, что продукции физически не хватает, нет. Тем более речь идет о продуктах социального значения – сахаре, крупах, масле. Объемов их производства более чем достаточно", – уверяет Высоцкий.

Министр напомнил, что если где-то точечно и могут возникать проблемы с ассортиментом товаров на полках, то это связано исключительно с логистикой.

"В отдельных местах могут возникать единичные проблемы, но в масштабах страны такой проблемы нет. В текущей ситуации оснований для беспокойства нет", – резюмирует глава Минагро.

Ограничения на продажу товаров в Украине – последние новости

В конце августа в сети супермаркетов АТБ ввели ограничения на продажу ряда продуктов – в частности, яиц, масла, макарон, круп, сахара и консервов. Их продают с ограничением – не более 6 штук/кг в одном чеке.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупредил, что цены на продукты могут вырасти на 2,5% из-за атак на складскую инфраструктуру – однако предпосылок для дефицита товаров в Украине нет.

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