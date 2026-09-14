Украина получит от Всемирного банка средства на выплату пенсий: какая сумма

Средства предоставляются под гарантии правительства Канады.

Украина в ближайшее время получит 841 миллион долларов бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine. Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

"В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка", – отметил премьер.

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Дефицит бюджета Украины – главные новости

Правительство уже начало ограничивать бюджетные расходы из-за проблем с финансированием и не исключает задержек с выплатами зарплат в государственном секторе, заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, Минфин уже отложил на конец года все расходы, которые не являются первоочередными и не касаются сектора безопасности и обороны или социальной сферы.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что за первые восемь месяцев 2026 года внутренние доходы оказались ниже плана на 1,35 миллиарда долларов. По её словам, ежедневные расходы на войну в этом году выросли примерно до 190 млн долларов по сравнению со 140 млн долларов в 2024 году из-за инфляции, увеличения численности войск, роста социальных выплат семьям погибших и более значительных расходов на боеприпасы.

Издание The New York Times сообщало, что европейские партнеры Украины не ожидали столь значительного дефицита бюджета и ставят под сомнение, эффективно ли расходуются средства или не преувеличиваются ли потребности.

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